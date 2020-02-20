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كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج في الدوري الأوروبي

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:07 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد على أرضية ملعب جان برايدال معقل الفريق البلجيكي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكلوب بروج في الدوري الأوروبي

وتقام مباراة كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، في تمام الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة، 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، 21:55 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

وتذاع مباراة كلوب بروج ضد مانشستر يونايتد على قناة beIN sport hd 1.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كلوب بروج

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شو، هاري ماجواير، إيريك بايي.

خط الوسط: براندون ويليامز، وان بيساكا، نيمانيا ماتيتش، فريد، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال، دانيال جيمس.

تشكيل كلوب بروج المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سيمون مينيولييه.

خط الدفاع: كلينتون ماتا، فيدريكو ريكا، براندون ميشيلي.

خط الوسط: إدوارد سوبول، رود فورمر، كارليس دي كيتيرللي، كيربين دياتا، ماتس ريتس.

خط: ميكيل كريمينتشيك، سيبي شيرجيفز.

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