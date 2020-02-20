نائبة تتقدم ببيان عاجل لوزير الزراعة بسبب "مبيد أرينا 7%"

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس البواب، إنها تقدمت ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزير الزراعة، حول مبيدات مغشوشة أفسدت 20% من محصول القمح.



وأوضحت "رزق الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المبيدات الموجودة في الأسواق حاليًا بها مبيدات فاسدة ومغشوشة كثيرة، مؤكدة أنها تضر محصول القمح.



وشددت عضو مجلس النواب، على أن محصول القمح أمن قومي، لافتة إلى أنه حصلت على معلوماتها من الفلاحين، موضحة أن مبيد "أرينا 7%" تسبب في إفساد 20% من محصول القمح هذا العام، مؤكدة أنه يجب على وزير الزراعة أن يقوم بالرد عليها.

