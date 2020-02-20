مواجهات نارية بالجولة 11 بالقسم الرابع ببنى سويف

تقام منافسات الجولة 11 بدورى القسم الرابع ببنى سويف، عصر الجمعة، والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ومركز شباب الفشن .



ومن المقرر أن يلتقي فريق مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن مع نظيرة فريق معلمين الواسطى ' لافازا ' بقيادة مديره الفنى احمد بدوى في مباراة نارية ، ويسعى أصحاب الأرض لاقتناص الثلاث نقاط للعودة للنتائج الإيجابية فيما يسعى معلمين الواسطى للانفراد بقمة المجموعة والحفاظ على الصدارة .



ويحل مركز شباب الفشن بقيادة مديره الفنى محمد إمام ضيفا على مركز شباب الواسطى بمباراة هامة خاصة لأبناء الفشن بمشوارهم بالمنافسة على الصعود وتقليص الفارق مع المتصدر.



فيما يستضيف اهناسيا الرياضى نظيره سمسطا الرياضى بمباراة مهمة للفريقان ، حيث يطمح أبناء اهناسيا فى مواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى سمسطا الرياضى لمواصلة سلسلة النتائج المتميزة بالفترة الأخيرة .



وبملعب مركز شباب المدينة نجح نادى سمسطا تحقيق الفوز الثالث على التوالي بقيادة مديره الفنى احمد رمضان وذلك بعد فوزه أمام مركز شباب الواسطى بنتيجة 1/2 محتلا المركز الرابع برصيد 15 نقطة فيما يحتل مركز شباب الواسطى المركز السابع برصيد 9 نقاط .



فيما يحل الشبان المسلمين ضيفا على بوش الرياضى " ليدرز " بمباراة قوية ، يطمح من خلالها بوش الرياضى فى تحقيق فوز اول له بالمسابقة فيما يخوض الشبان المباراة بشعار لا بديل عن الفوز للعودة للانتصارات .



وكانت لجنة مسابقات القسم الرابع ببنى سويف قد قرر خصم ثلاث نقاط من رصيد مركز شباب الواسطى وذلك لاشراكه لاعب بصفوف الفريق بمباراة الشبان المسلمين رغم حصوله على ثلاث إنذارات.



ويسرد "الفجر الرياضي" أهم أرقام وملامح 10 جولات بالقسم الرابع ببنى سويف :



معلمين الواسطى أكثر الفرق تحقيقا للفوز بعدد ثمانى مباريات فيما لم يحقق بوش الرياضى اى فوز رغم مرور 10 جولات .

وعلى صعيد تلقى الخسارة يحتفظ معلمين الواسطى بسجله الخالى من الهزيمة فيما تلقى بوش الرياضى 10 هزائم .



وعلى صعيد التعادلات فقد حقق مركز شباب الواسطى ثلاث تعادلات فيما لم يحقق نادى سمسطا الرياضى اى تعادل بالمسابقة .



وينفرد معلمين الواسطى بصدارة الفرق الاكثر تهديفا بالمسابقة برصيد 29 هدف فيما تلقت شباك بوش الرياضى 40 هدف حتى الآن .



وشهدت مباريات المسابقة حتى الآن إحراز 131 هدف خلال 10 جولات .



ترتيب القسم الرابع ببنى سويف .



1 - معلمين الواسطى 26 نقطة



2 - اهناسيا 23 نقطة



3 - مركز شباب الفشن 20 نقطة



4 - سمسطا الرياضى 15 نقطة



5 - الشبان المسلمين 13 نقطة



6 - باروط 11 نقطة



7 - مركز شباب الواسطى 6 نقاط



8 - بوش الرياضى صفر