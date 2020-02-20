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الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 2029 حالة

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:06 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 2029 شخصًا.

جاء ذلك بعد اكتشاف 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا عدد الوفيات ارتفاع وفيات كورونا

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