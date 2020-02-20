إعلامية صينية تفجر مفاجأة بشأن تأثير كورونا على اقتصاد بلادها

قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، إن بلادها سيطرت في الفترة الأخيرة، على وباء كورونا في معظم أنحاء الصين، باستثناء مدينة ووهان موطن الفيروس.



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن هناك 14 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء، وأن الاقتصاد الصيني تأثر بسبب هذا الفيروس، لأن معظم المصانع توقفت، لكن مؤخرًا بدأت العمل مرة أخرى.



وأشارت إلى أن الصين أنفقت 9.5 مليار دولار على مكافحة الفيروس حتى الآن، وهذا مبلغ كبير للغاية .

