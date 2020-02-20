خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس





وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد على مختلف مناطق الجمهورية كالتالي:



القاهرة الكبرى: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



الوجه البحري: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تنشط أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة



شمال الصعيد: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة



جنوب الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن بداية التحسن النسبي على كافة الأنحاء سيكون بداية من اليوم الخميس 20 فبراير 2020.