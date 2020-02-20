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خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس
الخميس 20/فبراير/2020 - 01:35 ص
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أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن بداية التحسن النسبي على كافة الأنحاء سيكون بداية من اليوم الخميس 20 فبراير 2020.
القاهرة الكبرى: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تنشط أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة
شمال الصعيد: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة
جنوب الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد على مختلف مناطق الجمهورية كالتالي:
القاهرة الكبرى: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
الوجه البحري: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تنشط أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة
شمال الصعيد: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة
جنوب الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
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