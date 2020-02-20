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خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:35 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن بداية التحسن النسبي على كافة الأنحاء سيكون بداية من اليوم الخميس 20 فبراير 2020.

وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد على مختلف مناطق الجمهورية كالتالي:

القاهرة الكبرى: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تنشط أقصى الغرب وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة

شمال الصعيد: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة

جنوب الصعيد: دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس
خبر سار من الأرصاد بشأن طقس الخميس
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