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بعد رقصها على بنت الجيران.. رانيا يوسف تتصدر تريند يوتيوب

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:45 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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احتلت الفنانة رانيا يوسف، قائمة ترند موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وذلك بعد رقصها على مهرجان "بنت الجيران" ل حسن شاكوش وعمر كمال.




وظهرت رانيا يوسف، في مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام مهرجان بنت الجيران، وكانت ترتدي فستان قصير، وذلك من داخل منزلها وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير.




رانيا يوسف.. تحتل قائمة موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب
وتوقع البعض بإن رانيا يوسف، تريد دعم حسن شاكوش، وعمر كمال، بعد قرار الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسقية بمنع أغاني المهرجانات، في أي حفلات او ملاهي.




وكانت نشرت رانيا يوسف، مقطع الفيديو لها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام، وعلقت عليه قائلة" تلاقيني لسه بخيري ".
بعد رقصها على بنت الجيران.. رانيا يوسف تتصدر تريند يوتيوب
بعد رقصها على بنت الجيران.. رانيا يوسف تتصدر تريند يوتيوب
بعد رقصها على بنت الجيران.. رانيا يوسف تتصدر تريند يوتيوب
بعد رقصها على بنت الجيران.. رانيا يوسف تتصدر تريند يوتيوب
بعد رقصها على بنت الجيران.. رانيا يوسف تتصدر تريند يوتيوب
بعد رقصها على بنت الجيران.. رانيا يوسف تتصدر تريند يوتيوب
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