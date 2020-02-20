خاص| سامي مغاوري ينفي مشاركته في مسلسل "ولاد إمبابة"

تداولت العديد من المواقع الإلكترونية هذه الفترة أن الفنان سامي مغاوري أحد أبطال مسلسل "ولاد إمبابة" الذي يتم عرضه خلال رمضان2020، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين منهم سعد الصغير، وأحمد شيبة، وشمس، وريكو، وسمير غانم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي استعراضي.







ونفى سامي مغاوري في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" مشاركته في مسلسل ولاد إمبابة المقرر عرضه في رمضان، كما يردد البعض وتعجب من نشر أخبار تأكد مشاركته، وتوجهه بالشكر للمواقع قائلًا:" بشكر المواقع التي كتبت أسمي رغم عدم مشاركتي فيه".





ويذكر أن آخر أعمال سامي مغاوري، مسلسل "اللعبة"، الذي تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في البطولة الفنان هشام ماجد وشيكو وعارفة عبد الرسول ومي كساب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.