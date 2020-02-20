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أستاذ اقتصاد: إيرادات السياحة زادت من 4.7 لـ12.7 مليار دولار

الخميس 20/فبراير/2020 - 04:50 ص
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يمن الحماقي
يمن الحماقي
كساب أحمد
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قالت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولار شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من جميع مصادر الدخل الأجنبي، ابتداءً من السياحة التي نمت من 4.7 لـ12.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزيد الدخل من السياحة مع افتتاح المتحف المصري الكبير لأكثر من 15 مليار دولار.

وتابعت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، أن لمشكلة الكبيرة في مصر هي زيادة العجز في الموازنة العامة، التي تؤدي إلى اللجوء للاستدانة من الداخل والخارج، ولكن تعمل مصر على تقليص هذا العجز لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة.

ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على تسويق قناة السويس التي تعتبر أحد مصادر الدخل الأجنبي لمصر، خاصة أنها منطقة واعدة جدًا، وتطلق على شريان ملاحي هام جدًا، والمشروعات التي تقام في هذه المنطقة ستجد منفذ في معظم أسواق العالم.
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الكلمات المفتاحية

يمن حماقي اقتصاد إيرادات السياحة

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