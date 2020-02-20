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النهضة تعلن عن منح ثقتها لحكومة الفخفاخ

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:25 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أعلنت حركة النهضة في بيان لها، أنّ المكتب التنفيذي قرر المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ ودعوة كتلة الحركة إلى منحها الثقة بالبرلمان.

وأوضح البيان أنّه قرر منح الثقة للحكومة، على الرغم من التحفضات بشأن طبيعة الحكومة وتركيبتها، و"تقديرا للظروف الإقليمية المعقّدة والخطيرة ولاسيما من جهة مخاطر الحرب في ليبيا والأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي تستوجب تعجيلا بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات المتأكّدة وتحسين عيش المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل التأجيل وحتى نجنب بلادنا متاهة الجدل القانوني  والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية".

ويذكر بأن المكلّف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، كان قد غادر قصر الضيافة بقرطاج مساء أمس الإربعاء 19 فيفري 2020، متجها إلى القصر الرئاسي أين التقى برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، لتسليمه التركيبة النهائية لحكومته، التي أعلن عنها بصفة رسمية إثر لقاءه برئيس الجمهورية.
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