رسميا: الفخفاخ يعرض تشكيلة حكومته





وإثر لقاءه برئيس الجمهورية، كشف الفخفاخ مساء أمس الاربعاء 19 فيفري 2020، تشكيلة حكومته.

وفي ما يلي تركيبة الحكومة المقترحة:

وزير العدل: ثريا الجريبي الجريبي

وزير الداخلية: هشام المشيشي

وزارة الدفاع: عماد الحزقي

وزير الخارجية: نورالدين الري

وزير المالية: محمد نزار يعيش

وزير التنمية: سليم العزابي

وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج

وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو

وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستيك: أنور معروف

وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون

وزير البيئة: شكري بن حسن

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي

وزير الصناعة: صالح بن يوسف

وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي: منجي مرزوق

وزير السياحة: محمد علي التومي

وزير التجارة: محمد المسيليني

وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريّم

وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري

وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي المكي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى

وزارة التربية: محمد الحامدي

وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول

وزيرة الثقافة: شيراز العتيري

وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو

وزيرة دولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي

وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي

وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي

كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر

كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري

غادر المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ قصر الضيافة بقرطاج مساء أمس الإربعاء، متجها إلى القصر الرئاسي أين التقى برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، لتسليمه التركيبة النهائية لحكومته.