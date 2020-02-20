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رسميا: الفخفاخ يعرض تشكيلة حكومته

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:16 ص
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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غادر المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ قصر الضيافة بقرطاج مساء أمس الإربعاء، متجها إلى القصر الرئاسي أين التقى برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، لتسليمه التركيبة النهائية لحكومته.

وإثر لقاءه برئيس الجمهورية، كشف الفخفاخ مساء أمس الاربعاء 19 فيفري 2020، تشكيلة حكومته.

وفي ما يلي تركيبة الحكومة المقترحة:

وزير العدل: ثريا الجريبي الجريبي

وزير الداخلية:  هشام المشيشي 

وزارة الدفاع: عماد الحزقي

وزير الخارجية: نورالدين الري

وزير المالية: محمد نزار يعيش

وزير التنمية:  سليم العزابي

وزير املاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي

وزير التكوين المهني والتشغيل:  فتحي بالحاج

وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو 

وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستيك: أنور معروف

وزير الشؤون المحلية: لطفي زيتون

وزير البيئة: شكري بن حسن

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي

وزير الصناعة: صالح بن يوسف

وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقي: منجي مرزوق

وزير السياحة: محمد علي التومي

وزير التجارة:  محمد المسيليني

وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريّم

وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي 

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم 

وزارة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة: أسماء السحيري

وزارة الصحة: عبد اللطيف المكي المكي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى

وزارة التربية: محمد الحامدي 

وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول

وزيرة الثقافة: شيراز العتيري 

وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو

وزيرة دولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي

وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي

وزير العلاقة مع البرلمان: علي الحفصي

كتابة الدولة للخارجية: سلمى النيفر

كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري
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