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وزير العدل يفتتح مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة في الإسماعيلية

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:18 ص
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المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
هشام إسماعيل
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يستقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،  اليوم الخميس، المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لافتتاح مقر المحكمة الاقتصادية الجديدة بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، في حضور كوكبة من رجال القضاء والقيادات التنفيذية.

كانت المحاكم الاقتصادية أنشئت طبقا لنص المادة 1 من القانون رقم 120 لسنة 2008 وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، طبقا لنص المادة 2 من قانون المحاكم الاقتصادية وتختص الدوائر الاستئنافية طبقا لنص المادة 4 بنظر الاستئنافات في الجنح الدعاوى الجنائية الناشئة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.

وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها، وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.
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