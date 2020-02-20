Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن حقيقة الممر الشرفي فى مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:06 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد جمال
Advertisements
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة طلب الجبلاية من النادي الأهلي الوقوف فى ممر شرفي لنادي الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته اليوم الخميس.

وتحدث أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، عن تطرق مسؤلي الجبلاية بشأن وقوف الأهلي في ممر شرفي للاعبي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري بعد تتويجهم بالسوبر الإفريقي.

وتابع عبدالله في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "وقوف الأهلي في ممر شرفي للزمالك مسألة اختيارية، لم نتطرق لهذا الحديث فهو أمر يخص الأهلي إذا كان يرغب في ذلك"

وعن أنباء إقالة جمال الغندور: "أنباء رحيله غير صحيحة، فهو مستمر في عمله بشكل طبيعي".
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

اتحاد الكرة يحسم مصير إقامة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ ساعة و 13 دقيقة

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"تصنع من القمامة".. برلماني يفجر مفاجأة عن غش تجاري بالحفاضات والفوط الصحية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم الخميس 20 / 2 / 2020 في السوبر

منذ أقل من ساعة

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:05 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

11:40 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status