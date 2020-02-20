الكشف عن حقيقة الممر الشرفي فى مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حقيقة طلب الجبلاية من النادي الأهلي الوقوف فى ممر شرفي لنادي الزمالك بعد التتويج ببطولة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته اليوم الخميس.

وتحدث أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، عن تطرق مسؤلي الجبلاية بشأن وقوف الأهلي في ممر شرفي للاعبي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري بعد تتويجهم بالسوبر الإفريقي.

وتحدث أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، عن تطرق مسؤلي الجبلاية بشأن وقوف الأهلي في ممر شرفي للاعبي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري بعد تتويجهم بالسوبر الإفريقي.