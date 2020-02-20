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إعلامي يكشف عن أكبر خطر يواجه "أردوغان" حاليا

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:35 ص
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن أكبر خطر يواجه الأتراك هو وجود مئات الجنود الأتراك في سوريا، دون حماية كبيرة، وهؤلاء قد يصبحوا أسرى في يد الجيش السوري بمساندة من الجيش الروسي.

ولفت "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية"Dmc"، مساء الأربعاء، إلى أن أنقرة بها ما يقرب من 4 ملايين لاجئ بهم بعض الإرهابيين والمتطرفين، وتهدد تركيا من حينه لآخر بأسقاط حكومات أوروبا في 6 شهور، من خلال فتح باب اللاجئين إلى أوروبا، إذا هاجمت تحركاتها في سوريا.

وأضاف الإعلامي، أن أوروبا ترى بأن أمريكا تتآمر عليها، وتهدف إلى إضعافها مستخدمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أن الرئيس التركي دخل في مناوشات مع قادة أوروبيين بصورة كبيرة، رغم أن وزن أنقرة العسكري والاقتصادي لا يسمح له بذلك، ولكنه قام بهذا الأمر، بناءً على ضوء أخضر من أمريكا.
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الكلمات المفتاحية

تركيا أوروبا أردوغان أحمد المسلماني

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