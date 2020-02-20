وزير الشباب والرياضة: محمد صلاح كيان إقتصادي وقدم الكثير للكرة المصرية

واكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حوار خاص مع اسلام صادق على قناة ten أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اصبح كيان اقتصادي كبير لمصر لما يقدمه في ملاعب اوروبا وظهور اسمه بشكل مميز .

واكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حوار خاص مع اسلام صادق على قناة ten أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي اصبح كيان اقتصادي كبير لمصر لما يقدمه في ملاعب اوروبا وظهور اسمه بشكل مميز .