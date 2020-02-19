صحفيون يدشنون حملة 'خليها تنظف' لرصد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية

دشن عدد من الصحفيين، حملة بعنوان " خليها تنظف"؛ وذلك لرصد الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلي صفة صحفي، وذلك لتقديمها لنقابة الصحفيين، من أجل تحرير بلاغات للنائب العام ومباحث الإنترنت ضدهم.





و أكد الصحفيون أن الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلي الصفة، يمثلان خطرًا داهمًا على الصحفيين بشكل خاص، ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، كما أنها تمثل تهديدًا على الأمن القومي للبلاد؛ وذلك لما يقومان به من نصب على المواطنين وخداع المسؤولين والمواطنين، واستفزاز البعض بمدوناتهم ومواقعهم المخالفة للقانون،وغير الحاصلة على تصاريح.





وطالب الصحفيون، مجلس النقابة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بملاحقة منتحلى الصفة، والذين ينتحلون الصفة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر دون وجه حق، وتطبيق مواد قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، الذي يجرم انتحال صفة الصحفي، والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، الذي أكد أن الإعلامي هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين.



