الطالع الفلكي الخَمِيس 20/2/2020..أعمَال الخير!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى التاسعة و41 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى العاشرة و22 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 12 أمشير قبطى ، 20 شُبَاط رُومى، 26 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية ، إزعاج الإناث اليوم على أرض مصرعواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*(المُشترى فى الجدى يُسدّس نبتون فى الحُوت -غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

المُشترى فى الجدى يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين نبتون فى الحُوت وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





المُشترى يرمز للحظوظ السعيدة والقِيَم الأخلاقيّة الفاضلة باتصاله مع نبتون رمز الغموض والخيال (قد) تُتاح الفرصة لتأليف رواية خياليّة أو عمل فنى يستلزم الخيال كالرسم والنحت وتصميم الديكورات والأزياء والمجوهرات لكن بمضمون أخلاقى راقى ، هذا الإتصال يدعم بشدّة أعمال الخير والإحسان المالى بمبالغ ثقيلة/المُشترى لإعالة الأرامل وتجهيز اليتيمات وذوى الإحتياجات الخاصة وكافة أعمال الخير لكن بصورة غامضة وفى كتمان/نبتون فى بطن الحوت تحت سطح البحر، جديرٌ بالذكر أن هذا التسديس مُتوفر فى الهيئة الفلكيّة للملياردير الأميريكى بيل جيتس وهو أكبر مُتبرع للأعمال الخيرية على مستوى العالم.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على اللبن المسكوب والفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ ما.





برج الثور: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الجوزاء: السّرعة سلاح ذوحدّيْن لإقتناص فرصة سانحة أو التأنّى لصيد أثقل وزناً ،أنت أدرى بأحوالك لكن تأكد أنّ معلوماتك غيرمشوّهة غيرناقصة وغير مغلوطة.





برج السّرطان: نشاط مكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك بالعمل والعائلة، لا تستهن بمكالمة تلفونية قد تكون كفيلة بفتح باب الرزق لك بمكان جديد.





برج الأسد: إحترس أن تتورّط فى سلع جوفاء باهظة أوقروض إئتمانيّة أو مشتروات بالأقساط لست فى حاجة لها، وفّر قرشك الأبيض.





برج العذراء : يوم مناسب لعمليّة تنظيف منزليّة شاملة وإعادة ترتيب ديكورات المنزل،البخورالطيب بعد إنتهاء عمليّة التنظيف بمثابة حمّام ساخن لطاقة المنزل.





برج الميزان: النجاح لا يُقدم على طبق من فضة ، ضاعف جهدك المبذول حتى تحقق تقدماً مهما كان صغيراً، إنجِزْ القليل لكن إنْجِزْه بإتقان.





برج العقرب: لا تغلق بابك فى وجه من يطلب معونتك ولا تفتح بابك للمشبوهين وبراكين الأذى ، ميَز بين الصالح والطالح،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين،أو تَخَلّ فوراً عن المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.





برج الجدى: الأوراق النقدية اللامعة قد تجدها تتدفق فى كف يدك مثل شلال المياه ، لا تنْسَ تقديم الشكر لله تَعَالى ثم إعانة فقير محتاج بمساعدة مُحترمة.





برج الدّلو: تعمل مثل الماكينة بذكاء ومهارة العفريت ، قم بعملك دون ضجة حتى لا تُلفت أنظار الحاسدين والمنافسين ، وما أكثرهم.