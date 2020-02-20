Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي مشاهدة أهداف مباراة - توتنهام 0 × 1 لايبزيج - دوري أبطال أوروبا الخميس 20/فبراير/2020 - 12:00 ص Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني منذ حوالي 6 ساعات أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة منذ أقل من نصف ساعة مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه منذ حوالي 4 ساعات رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. برشلونة ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة منذ حوالي 5 ساعات رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي" منذ 33 دقيقة الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة منذ حوالي 8 ساعات أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي منذ أقل من ساعة عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر منذ حوالي 11 ساعة حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري منذ أقل من ساعة فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة" منذ حوالي 3 ساعات أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 19 فبراير: نجم الأبيض يغيب رسميًا عن السوبر.. أزمة قبل مواجهة الأهلي.. موعد مباراة السوبر المصري منذ ساعة و 17 دقيقة الإصابة السابعة.. صن داونز يتلقي صدمة جديدة قبل مواجهة الأهلي منذ 42 دقيقة عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك منذ حوالي 17 ساعة أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين" منذ حوالي 4 ساعات