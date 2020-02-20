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من "الحوامدية" لـ"العاصمة الإدارية".. حكاية قتل عامل وإصابة شقيقه بالجيزة

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:52 ص
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل عامل بناء، وإصابة شقيقه بجرح بالصدر، لافتة إلى أن المجني عليهما كانا قد تعديا على المتهم الأول قبل الجريمة بيوم، ما أثار حفيظته، وعلى إثر ذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث، "شقيقه وخالهما"، وتعديا عليهما وأحدثوا إصابتهما التي أودت بحياة أحدهما.

كان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية من مستشفى الحوامدية العام، بوصول كلا من: "خليل. خ. ح. م"، 30 سنة، عامل بناء ومقيم بمنطقة أم خنان بالحوامدية، متوفي إثر إصابته بجرح طعني بالجانب الأيسر من البطن أسفل الصدر، و"محمد. خ.ح. م"، 50 سنة، عامل بناء ومقيم بنفس العنوان، ومصابًا بجرح بالجانب الأيسر من الصدر، (شقيق الأول).

ووجه اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، إلى قيام كلا من "صلاح. س. ع. ب"، 24 سنة، عامل بناء ومقيم بمنطقة أم خنان بالحوامدية، "محمد.س.ع. ب"، 20 سنة، عامل بناء ومقيم نفس العنوان (شقيق الأول)، "إمام. ف. إ. ش"، 30 سنة، عامل بناء ومقيم نفس العنوان (خال الأول والثاني) بالتعدي على المصابين باستخدام سلاحًا أبيض (سكين)، وذلك بمنطقة كوبري بهجات بقرية المنوات بسبب الخلاف على أولوية ركوب الأتوبيس الذي يقوم بنقلهم إلى عملهم بالعاصمة الإدارية ما أدى لإصابتهم التي أودت بحياة أحدهم.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونيه النقيب فاروق عبد القادر والنقيب إسلام السيسي من القبض على المتهمين الأول والثاني، وإقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة على النحو المشار إليه، وقال المتهم الأول خلال التحقيقات معه "كنت بجيب حقي"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
الشاب المصاب
الشاب المصاب
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