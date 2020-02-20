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صحة الإسكندرية: تطعيم 98.5% من المستهدفين بحملة شلل الأطفال

الخميس 20/فبراير/2020 - 12:27 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
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انهت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد المرض التي بدأت يوم الأحد 16 فبراير واستمرت لمدة أربعة أيام.

وصرح الدكتور "علاء عثمان"، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن نسبة تغطية الأطفال المستهدفين بالحملة بلغت 98.5%، حيث تم تطعيم 858 ألف طفل من بين 871 ألف طفل مستهدف بالحملة؛ من الأطفال تحت سن 5 سنوات من المصريين، والضيوف العرب والأجانب المقيمين بمصر، مشيرا إلى أن عدد الأطفال العرب والأجانب المقيمين بالإسكندرية الذين تم تطعيمهم فى الحملة بلغ 1962 طفلا.

وحول أعداد الأطفال ونسب التغطية فى مناطق الإسكندرية المختلفة، قالت الدكتورة "فيروز سلطان"، مدير عام الشؤون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إنها جاءت فى إدارة برج العرب الصحية بنسبة 101.6%، تلتها منطقة الجمرك الطبية بنسبة 100.2%، بينما جاءت منطقة المنتزه الطبية الأعلى فى أعداد الأطفال الذين تم تطعيمهم، حيث تم تطعيم 256131 طفل تلتها منطقة شرق الإسكندرية الطبية حيث تم تطعيم 144401 طفل.

جاءت تلك التصريحات عقب اجتماع عقده وكيل وزارة الصحة، مساء الأربعاء بديوان المديرية، مع مديري المناطق الطبية وإدارة برج العرب الصحية ومديرى وقيادات الطب الوقائى بها.
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الكلمات المفتاحية

صحة شلل أطفال التطعيم الإسكندرية

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