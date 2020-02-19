Advertisements
Advertisements
Advertisements

لايبزيج يعود بفوز ثمين ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements
عاد فريق لايبزج الألماني بفوز ثمين أمام مضيفه توتنهام بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي شهده ملعب توتنهام بمدينة لندن.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر من ركلة جزاء، إحتسبها حكم المباراة التركي سيونيت تشاكير في الدقيقة 58.

دفع جوزيه مورينيو ثمن دخوله الماراة بتشكيل خاطئ، بالإعتماد على الصفقة الجديدة للفريق جيدسون فيرنانديز للمرة الأولى أمام فريق شرس يمتلك قدرات بدنية عالية.

سيطر الضيف الألماني على معظم مجريات شوط المباراة الأول، وأضاع نجومه عدة فرص كانت كفيله بمنح التقدم لفريق يورجن ناجلزمان.

تواصلت سيطرة لايبزج في الشوط الثاني، إلى أن إحتسب حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 58، ترجمها فيرنر بنجاح، مسجلاً هدف المباراة الوحيد.

حاول مورينيو تصحيح أخطائه في التشكيل، فدفع بالثنائي إيريك لاميلا وتانجي ندومبيلي، بدلاً من ديلي ألي وجيدسون فيرننانديز.

فشلت مساعي توتنهام في إدارك التعادل، في الوقت الذي كاد نجوم لايبزج أن يعززوا هدفهم ويصعبوا من مهمة مباراة العودة، ليتنهي اللقاء بفوز لايبزج بهدف نظيف.

سجل لاعبو لايبزج نسبة إستحواذ بلغت 58%، وسددوا 16 كرة منها 5 على المرمى، في الوقت الذي سدد فيه لاعبوا توتنهام 10 كرات منها 4 على المرمى.
Advertisements

أخبار تهمك

رسمياً.. الزمالك يفقد نجم الفريق قبل موقعة الأهلي في السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم جديد من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ ساعة

عاجل .. الزمالك بدون ظهير أيمن أمام الأهلي في السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجمي الترجي التونسيب قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. برشلونة ينهي الاتفاق مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ أقل من ساعة

رقاصة شهيرة عن "شاكوش": "اتجوزني عرفي وضربني ومدانيش هدومي"

منذ 35 دقيقة

الإصابة السابعة.. صن داونز يتلقي صدمة جديدة قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:40 م

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 19 فبراير: ميسي يحسم مصيره رسميًا مع البرسا.. الإعلان عن الصفقة الجديدة.. أول استقالة رسمية في برشلونة

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

11:05 م

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

08:37 م

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

04:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status