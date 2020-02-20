إعلامي يكشف عن تفاصيل أخطر 100 ساعة في الأزمة السورية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الـ100 ساعة المقبلة قد تشهد معارك بين الجيش الروسي والجيش التركي في سوريا لأول مرة، لافتًا إلى أن الأزمة السورية تمر بأخطر مراحلها خلال الفترة الحالية.



ولفت "المسلماني"، خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية"Dmc"، مساء الأربعاء، أن الجيش التركي في 2016 أسقط طائرة روسية، وبعد ذلك تم قتل السفير الروسي على الأراضي التركية، وطيلة الفترة السابقة كانت موسكو تعمل على تحييد أنقرة من التحالف مع أمريكا، مقابل غض الطرف عن الأخطاء التركية التي حدثت.



وأوضح الإعلامي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد بمواجهة الجيش السوري في أي لحظة خلال الفترة المقبلة، وروسيا قد تتدخل، معقبا: "نحن على حافة الهاوية في الأزمة السورية".

