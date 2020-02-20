اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

تُصدر اليوم الخميس، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم في طره، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 15 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، وبعضوية المستشارين: محمد كامل عبدالستار، وسامح سعيد بسكرتارية محمود متولي.



والمتهمين في القضية هم كل من: خالد صقر، أسامه دويب، عبدالسلام شعيب، محمد عبدالحكم، جمعه الغنام، علي عبدالرازق، محمد ممدوح، محمد أبوبكر، صبري صلاح، محمد جبريل، محمود محمود، زكريا محمود، هشام صبري ومحمود محمود.



كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

