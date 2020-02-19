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أول تصريح من وزير الدفاع اليمني عقب نجاته من محاولة اغتياله

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:54 م
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وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني
وكالات
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قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، مساء اليوم الأربعاء، إن "المعركة الوطنية التي يخوضها الجيش الوطني مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها وتحرر صنعاء والأراضي الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين"، وذلك بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وأوضح المقدشي، خلال زيارته التفقدية لجبهات القتال في جبهة نهم بصنعاء وهيلان والمشجح غربي مأرب، أنه "لا يمكن لأي عوائق أو تحديات أو استهدافات أن يثني اليمنيين عن المضي لاستعادة الوطن ودحر المليشيا المتمردة والجماعات الإرهابية، وأن التضحيات الغالية تهون في سبيل الوطن وكرامته ورفعته"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما أفاد بأن "العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد المليشيا الإنقلابية مستمرة في مختلف الجبهات على امتداد الوطن"، مشدداً على "أهمية مضاعفة الجهود المبذولة وتحمل المسؤوليات لتنفيذ المهام الموكلة للمضي قدما في طريق الكفاح الوطني وصولا، لتحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره".

وثمن الوزير اليمني وقوف السعودية إلى جانب الشعب؛ لمواجهة الأخطار المشتركة التي تقف خلفها إيران وأدواتها الحوثية التي تمدها بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لتدمير اليمن والمنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت مصادر، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن الفريق أول الركن محمد علي المقدشي، نقل إلى المستشفى بعد نجاته من محاولة اغتيال.

هذا ولقي 6 عسكريين من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مصرعهم صباح اليوم، بانفجار لغم استهدف وزير الدفاع اليمني في محافظة مأرب غربي البلاد.

وذكر مصدر عسكري يمني: أن "لغما أرضيا انفجر في تجمع للجيش أثناء زيارة الوزير المقدشي، مواقع عسكرية في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مأرب".

وبحسب المصدر، فإن الانفجار أسفر عن مقتل 4 ضباط وجنديين، في حين نجا الفريق المقدشي من الكمين "بأعجوبة".

ومحاولة اغتيال الوزير المقدشي هي الثانية، التي يتعرض لها خلال أقل من أربعة أشهر، فقد استهدف موكبه في مأرب أيضا أواخر شهر أكتوبر الماضي، بطائرة مسيرة.

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وزير الدفاع اليمني اليمن الجيش اليمني

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