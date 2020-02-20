أبرز نجاحات التأمين الصحي خلال العام المالي2019- 2020

حققت منظومة التأمين الصحي العديد من النجاحات خلال العام المالي2019 -2020 حيث سجل بها آلاف المواطنين بشكل تجريبي بعد منتصف العام الماضي 2019 بمحافظة بورسعيد ثم تم إطلاقها بشكل رسمي، ومنذ بداية التسجيل في يوليو العام الماضي تم تسجيل 549 ألف مواطن من مواطني بورسعيد كما تم إجراء 10 آلاف و141 عملية جراحية في مختلف التخصصات في الفترة ذاتها.



عمليات جراحية في 7 مستشفيات

وأجريت العمليات في 7 مستشفيات وهي السلام بورسعيد، الحياة بورفؤاد، النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة والتضامن والزهور، ولأول مرة شهدت بورسعيد عملية زراعة قوقعة، وتم تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية إلى جانب الاستمرار في تطبيق نظام الإحالة والميكنة، بالإضافة إلى تقليل الكثافات في المستشفيات، عن طريق تنسيق مواعيد المرضى بما يحقق رضا المواطنين المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة، وتطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة، والإهتمام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة لكافة المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات طب أسرة وسيتم إدخال الواي فاي بالمستشفيات للتسهيل على مقدم الخدمة ومساعدته في التعليم الطبي المستمر، ويتم تقديم الخدمات الطبية طبقًا للمعايير المعتمدة، ويقوم الفريق الطبي بالأبحاث العلمية التي تضمن مواكبة كل جديد في العلوم الطبية، وتم بالفعل تسجيل 18 منشأة طبية حكومية بمحافظة بورسعيد جاهزة للخدمات الطبية بينهم 5 مستشفيات كبرى تخصصية وعامة.



واستعرض مجلس الوزراء، الأربعاء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا عن الأداء نصف السنوي والموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال النصف الأول من العام المالي 20192020 وهي الفترة من 172019 إلى 31122019 وناقش القوائمم المالية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارتها.



واستعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي نصف السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من 172019 وحتى 31122019.



وجاء في التقرير أن الهيئة نفذت 61 زيارة ميدانية بهدف تقييم المنشآت الطبية والتي أظهرت الرغبة في التسجيل في الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل ونتج عن الزيارات تسجيل 42 منشأة صحية بواقع 9 مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية و9 صيدليات، ومعملي تحاليل طبية طبقًا للمعايير والمتطلبات التي أصدرتها الهيئة.



وأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2419 لسنة 2019 بشأن ضم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد التي تم تسجيلها لدى الهيئة للعمل بالمنظومة.



تفعيل الدور الرقابي

وأشار التقرير إلى ما نفذته الهيئة لتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية والتي انضمت لنظام التأمين الصحي الشامل، وأجرت قياسًا لرضا المتعاملين ورصد الشكاوي، ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية لضمان حقوق المتعاملين في هذا النظام.



وأوضح التقرير أن الهيئة قد دربت 337 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدن: بورسعيد، والأقصر، والأسكندرية، والقاهرة على معايير ومتطلبات الجودة التي تم وضعها إلى جانب الخدمات التي قدمتها الهيئة لدعم قدرات المنشآت الصحية للتقييم وذلك ل107 منشآت صحية على نطاق 9 محافظات.



ونجحت منظومة التأمين الصحي في تواجد مركز خدمة العملاء كول سنتر يستقبل 4306 إستفسار وشكوى حول المنظومة في المحافظات التي تستعد فيها المنظومة للتشغيل التجريبي وكذلك المحافظات التي تم فيها التشغيل الفعلي، وبلغ عدد الشكاوي 1218 شكوى وتم حل 1200 شكوى بنسبة 98%، وتم الرد على 3086 استفسار من عمليات المتابعة والرد على الشكاوي والإستفسارات مستمر على مدار 24 ساعة لمدة 7 أيام.



ومن خارج محافظات المرحلة الأولى التي سيتم تشغيل المنظومة بها قام الكول سنتر باستقبال 1310 استفسار ومن بينهم 350 استفسار من محافظات القاهرة الكبرى.



والسؤال الأكثر استفسارا عنه من المتصلين من خارج محافظات المرحلة الأولى هو متى سيتم ضم محافظتنا للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل الجديد.



وبشأن قياس رضا العملاء عن أداء منظومة التأمين الصحي الشامل فهناك رضاء عن المنظومة بشكل عام بنسبة 89%،أما عن الإستطلاع الخاص بسؤال هل ترشح المنظومة لذويك كانت نتيجتها 91% بينما ما رأيك في أسلوب ممثل خدمة العملاء كانت النسبة 100% راضيين عنهم.



وتم إطلاق حملات التوعية الميدانية في محافظة جنوب سيناء من خلال حملتي سجل مكانك وسجل واطمن استعدادا للتشغيل التجريبي للمنظومة في مارس المقبل.

