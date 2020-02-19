مجلس التعاون الخليجي يتخذ إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا"





أعلن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات احترازية كافية للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس لكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وجاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع استثنائي طارئ عُقده في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عبد الرحمن العويس، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".





وأفادت الصحيفة بأن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا؛ للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، وبحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.





وكلّف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع، وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الصين في متابعة ومواجهة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.





وأعرب الوزراء عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لقيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية وإبقائهم مدة العزل الطبي في الإمارات، ومن ثم نقلهم لدولهم.





هذا و أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل البلاد ارتفع إلى 2004 أشخاص، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و 376 شخصا بعد معالجتهم.



