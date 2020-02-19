Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجلس التعاون الخليجي يتخذ إجراءات احترازية لمكافحة "كورونا"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:38 م
Advertisements
مجلس التعاون الخليجى
مجلس التعاون الخليجى
وكالات
Advertisements

أعلن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، مساء اليوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات احترازية كافية للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس لكافحة فيروس "كورونا" الجديد، وجاءت هذه الإجراءات بعد اجتماع استثنائي طارئ عُقده في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عبد الرحمن العويس، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأفادت الصحيفة بأن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا؛ للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، وبحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.

وكلّف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع، وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الصين في متابعة ومواجهة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.

وأعرب الوزراء عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لقيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية وإبقائهم مدة العزل الطبي في الإمارات، ومن ثم نقلهم لدولهم.

هذا وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل البلاد ارتفع إلى 2004 أشخاص، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و 376 شخصا بعد معالجتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس التعاون الخليجي كورونا

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ يوم

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ يوم

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ يوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ يوم

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ يوم

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كورونا ليس الأول.. الصين موطن الأوبئة والفيروسات

إجراءات وقائية من فيروس "كورونا" في مطارات المملكة

"الصحة" تؤكد عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بكورونا في المملكة

عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين

الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status