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في أول ظهور إعلامي لهما بعد الزواج.. غادة رجب وزوجها يغنيان "بنت الجيران"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:58 م
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غادة رجب وزوجها
غادة رجب وزوجها
لمياء علي
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حل كلًا من الفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن ضيوفًا مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامجها الشهير معكم والذي يذاع عبر فضائية cbc مساء اليوم الأربعاء، وذلك في أول ظهور إعلامي لهما بعد الزواج.

وخلال الحلقة، لعب كلًا منهما لعبة صورة في أغنية، وكانت بدايتها مع أغنية بنت الجيران لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

ومنذ الوهلة الأولى من عرض الصورة، تعرف عبد الله عليها وطلبت مني الشاذلي منهما أن يقوما بغنائها للجمهور، وبالفعل قاما العروسين بغنائها وأشعلا الأجواء بالحلقة.

وتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما، وعن تعرضها للحسد وسقوطها على عينها، كما شهدت الحلقة فقرات غنائية لهما سويًا ممتعة.

يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يبث من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً

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