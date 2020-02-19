بحضور أشرف زكي وسفتيلانا يجورفنا.. إزاحة الستار عن راقصة الباليه الشهيرة "أنا بافولوفا"

إحتفت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، صباح اليوم الأربعاء بإزاحة الستار عن رائدة فن الباليه الروسية الشهيرة "أنا بافولوفا"، أمام المعهد العالى للباليه، والمُهدى من الفنان النحات الدكتور أسامة السروي.



حضر الإحتفال سفيتلانا يجورفنا زوبوفا، القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة، والدكتور عاطف عوض القائم بأعمال عميد المعهد العالى للباليه وعمداء المعاهد التابعة للأكاديمية، قنصل روسيا والمستشار العسكري والمستشار الثقافي، ووفد روسي، وممثلي من وزارة الثقافة.



ألقى الدكتور أشرف زكي، كلمته خلال الإحتفال وعبر عن سعادته بحضور سفيتلانا يجورفنا زوبوفا، وهذا الحدث الثقافي الكبير بحضور وفد كبير من الجانب الروسي.



كما ألقت "زوبوفا" القائم بأعمال السفير الروسي، كلمتها عن سعادتها بحضورها في صرح كبير مثل أكاديمية الفنون، وقدمت الشكر للدكتور أشرف زكي، لهذا الحدث.



بالإضافة كلمة من الفنان النحات الدكتور أسامة السروي، بسعادته الكبيرة أن أحد أعماله توضع في صرح كبير مثل أكاديمية الفنون، ويعتبر هذا العمل الـ72 له في مشواره الفني في النحت.



وعلى هامش الإحتفال قدم أساتذة وطلاب معاهد "الكونسترفتوار، الباليه" مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتميزة، لتشيكوفيسكي بقيادة المايسترو محمد حمدى، مشاهدة أداجو بحيرة البجع، من أداء راقص الباليه الشهير أحمد يحيى، والراقصة انيا.

