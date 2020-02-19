مانشستر سيتي يهزم وست هام بثنائية في البريميرليج

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل رودري هدف فريق مانشستر سيتي الأول في الشوط الأول، بينما أحرز اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين هدف الفريق الثاني في المباراة.





ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 22 عن فريق ليفربول صاحب الصدارة.





يذكر أن مانشستر سيتي هو بطل الدوري الإنجليزي خلال النسختين الماضيتين مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.