البورصة الأمريكية تحافظ على المستويات القياسية المرتفعة بالختام





حافظت البورصة الأمريكية على المستويات القياسية المرتفعة التى حققتها بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي صعد بنحو 1 بالمائة، بدعم من صعود سهم آبل بنحو 1.5 بالمائة، وتراجع المخاوف من انتشار فيروس كورونا.





وتوقع محضرالفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة مع تحسن الآفاق الاقتصادية.





ويزور الرئيس دونالد ترامب الهند في الأسبوع المقبل للتواصل على عقد صفقة تجارية كبيرة، مع سعي الولايات المتحدة للوصول إلى خفض الرسوم الجمركية على منتجاتها.





وارتفعت تصاريح بناء المنازل الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف 2017.





وتسارع تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 15 شهراً.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 29348 نقطة.





وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 3386.1 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد.





وزاد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 9817.1 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.





وزاد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.1 بالمائة ليصل لمستوي 99.59.