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الإصابة السابعة.. صن داونز يتلقي صدمة جديدة قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:21 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
علاء خليف
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تلقي نادي ماميلودي صن داونز ضربة موجعة قبل مباراة الفريق ضد الأهلي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إصابة موسى ليبوسا، مدافع الفريق، خلال مواجهة بلوموفنتين سلتيك في الدوري الجنوب إفريقي.

وذكر النادي الجنوب إفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ليبوسا" سوف يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الملاعب، وموقفه من مباريات الفريق القادمة.

الإصابات تضرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي المصري:

إصابة "ليبوسا" ليست الأولي في صفوف نادي ماميلودي صن داونز خلال الفترة الحالية، وكان  النادي الجنوب إفريقي أعلن في وقت سابق عن إصابة 6 من لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق قبل مواجهة الأهلي وهم:

- ثابيلو مورينا: يعاني من إصابة في الكاحل ويغيب لنهاية الموسم

- ماوريسيو أفونسو: يعاني من إصابة في الكاحل ايضًا

- لانجيرمان: يعاني من إصابة في الفخذ ويغيب عن مباراة الأهلي.

- أنيلي نجكونجكا: يعاني من إصابة في الفخذ.

- أوبا مانيسا: يعاني من إصابة في وتر أكيليس ويغيب عدة أشهر.

- أنتوي لافور: يشتكي من التهاب حاد في المعدة.

وانضم موسي ليبوسا مدافع الفريق لقائمة المصابين، وأصبحت فرص مشاركته أمام الأهلي، في انتظار الاعلان عن تفاصيل اصابته ومدة غيابه عن الملاعب بشكل رسمي.

عودة العملاق الأوغندي لحراسة عرين صن داونز:

من ناحية أخري عاد الحارس الأوغندي دينيس أونيانجو لحراسة مرمي ماميلودي صن داونز، وشارك في مباراة فريقه ضد بلومفونتين سيلتك بالدوري الجنوب إفريقي، والتي انتهت بفوز صن داونز 2-1.

وكان "أونيانجو" تعرض للإصابة خلال مباراة تشيبا يونايتد السبت الماضي، وترددت أنباء عن غيابه عن لقاء الأهلي، لكنه تعافي سريعًا وعاد للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الجنوب إفريقي ليؤكد جاهزيته لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها 29 فبراير الجاري.

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