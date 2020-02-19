عاجل.. رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة، وقدمها إلى الرئيس قيس سعيد، موضحاً أن " الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين. حكومة توحد ولا تفرق".

-وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستسك أنور معروف (النهضة)، وزير البيئة شكري بن حسن، وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، وزير الفلاحة أسامة الخريجي (النهضة)، وزير الصناعة صالح بن يوسف (مستقل)، وزير الطاقة والمناجم منحي مرزوق (مستقل)، وزير السياحة محمد علي التومي (البديل)، وزير التجارة محمد المسيليني (حركة الشعب)، وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي محمد فاضل كريم (مستقل)، وزير التجهيز والاسكان منصف السليتي (النهضة)، وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم (مستقل).

هذا ويذكر أن إعلان الحكومة جاء بعد مشاورات عديدة، زاد من حدتها قرار حركة النهضة بالانسحاب من الحكومة، قبل أن تغير قرارها وتعود إلى المشاركة بعد تدخل أطراف اجتماعية ونقابية لتقريب وجهات النظر، وتواصلت المشاورات إلى الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة.





وأعلن الفخفاخ، مساء يوم السبت الماضي، تشكيلة حكومته المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة، مؤكدًا على أنه قرر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية؛ لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.





وسوف يتم عرض الحكومة مطلع الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب؛ لمنحها الثقة.