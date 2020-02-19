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عاجل.. رئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:52 م
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رئيس الوزراء التونسي المكلف - الفخفاخ
رئيس الوزراء التونسي المكلف - الفخفاخ
حلمي رمضان
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أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة، وقدمها إلى الرئيس قيس سعيد، موضحاً أن "الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين. حكومة توحد ولا تفرق".

*وجاءت الحكومة الجديد كالتالي:
-وزير العدل ثريا الجريبي (مستقل)، ووزير الداخلية هشام المشيشي (مستقل)، وزير الخارجية نورالدين الري (مستقل)، وزير الدفاع عماد الحزقي (مستقل)، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي  الشواشي (حزب التيار)، وزير التنمية سليم العزابي (حركة تحيا تونس)، وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج (حركة الشعب)، وزير الشؤون الإجتماعية الحبيب كشو (مستقل).

-وزير دولة مكلف  بالنقل واللوجيستسك أنور معروف (النهضة)، وزير البيئة شكري بن حسن، وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون، وزير الفلاحة أسامة الخريجي (النهضة)، وزير الصناعة صالح بن يوسف (مستقل)، وزير الطاقة والمناجم منحي مرزوق (مستقل)، وزير السياحة محمد علي التومي (البديل)، وزير التجارة محمد المسيليني (حركة الشعب)، وزير تكنولوجيا الاتصال والانتقال الرقمي محمد فاضل  كريم (مستقل)، وزير التجهيز والاسكان منصف السليتي (النهضة)، وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم (مستقل).

-وزيرة المرأة والطفولة وشؤون الأسرة أسماء السحيري (مستقلة)، وزير المالية محمد نزار يعيش، وزير الصحة عبد اللطيف المكي  (النهضة)، وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى (النهضة)، وزير التربية محمد الحامدي (التيار)، وزيرة الثقافة شيراز العتيري (مستقل)، وزير الشباب والرياضة أحمد قعلول (النهضة).

-وزير دولة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو (التيار)، وزير مكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني عياشي الهمامي (مستقل)، وزير العلاقة مع البرلمان علي الحفصي (نداء تونس)، كتابة الدولة للخارجية سلمى النيفر (مستقل)، كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية عاقسة البحري.

هذا ويذكر أن إعلان الحكومة جاء بعد مشاورات عديدة، زاد من حدتها قرار حركة النهضة بالانسحاب من الحكومة، قبل أن تغير قرارها وتعود إلى المشاركة بعد تدخل أطراف اجتماعية ونقابية لتقريب وجهات النظر، وتواصلت المشاورات إلى الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الحكومة.

وأعلن الفخفاخ، مساء يوم السبت الماضي، تشكيلة حكومته المقترحة قبل أن تنسحب منها حركة النهضة، مؤكدًا على أنه قرر مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية؛ لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا.

وسوف يتم عرض الحكومة مطلع الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب؛ لمنحها الثقة.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء التونسي تونس الفخفاخ الحكومة التونسية

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