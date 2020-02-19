المسماري: قائد الجيش الليبي يدعم الحل السلمي لأزمة البلاد

كما أكد على أن "الجيش الليبي يحارب الإرهاب سواء كان أشخاصًا أو مؤسسات"، موضحا أنه "لا سلام مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على أراضي ليبيا".

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، إن "المشير خليفة حفتر قد وصل إلى موسكو؛ للقاء المسؤولين الروس وبحث الأزمة الليبية"، موضحاً أن "القائد العام خليفة حفتر يؤيد الحل السلمي للأزمة الليبية ويدعم المبادرات الدولية".

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، توجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة في ميناء طرابلس، ردًا على خرق للهدنة بين الطرفين.





وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.





هذا وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.





ويذكر أن العاصمة الألمانية، قد استضافت يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.