"النهضة" التونسية تعلن موافقتها على منح الثقة لحكومة الفخفاخ





كشفت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، عن موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ المكلف من قبل الرئيس قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان لمنح الثقة إلى لحكومة.





واتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرًا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، حسبما جاء في بيان للحركة نقلته قناة "نسمة" .





وأضافت الحركة: أن "الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية".





وقال الرئيس التونسي قيس السعيد، يوم الإثنين الماضي، إنه "سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات تشريعية مبكرة، إذا فشلت الحكومة الجديدة التي كلف إلياس فخفاخ بتشكيلها في كسب ثقة البرلمان".





جاء ذلك بعد استقباله رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد.



