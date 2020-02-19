بفستان أحمر.. جيهان خليل تتألق في العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا"

ظهرت الفنانة الشابة جيهان خليل، بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان أحمر قصير، في العرض الخاص لفيلمها الجديد "صندوق الدنيا"، وذلك بإحدى المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.





وكشفت الفنانة "خليل"، عن دورها في فيلم "صندوق الدنيا"، وأنها تقوم بدور روحية وهي بنت بسيطة فلاحة وبائعة خضار في السوق وهذه تعتبر المرة الأولى في هذه النوعية من الأدوار وسعيده باختيارها لأنها بعيدة تمامًا عن شخصيتها.





وأوضحت "جيهان" في تصريحات لـ " الفجر الفني " أنه تم عرض شخصية أخرى عليها في "صندوق الدنيا"، لكن بسبب ضيق وقتها لم تقم بها وتم اختيارها لدور شرفي في الفيلم وهو دور "روحية".





وحضر العرض كل من الفنان خالد الصاوي والفنانة جيهان خليل وعمرو عبد العزيز ومروة الأزلي، وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي بمنطقة وسط البلد، ويقدم مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة.

الفيلم بطولة خالد الصاوي، جيهان خليل، ورانيا يوسف، وصلاح عبدالله، وباسم سمرة، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وسيناريو وإخراج عماد البهات.