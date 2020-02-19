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بعد واقعتي "الشيشة والراقصة".. أستاذ علم اجتماع: من أمن العقاب أساء الأدب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:06 م
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فيديو الراقصة
فيديو الراقصة
أمنية فوزي
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علقت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، على واقعتي "الشيشة" و"فيديو الراقصة" في المدارس، قائلة: "هناك حالة من فقدان كل طرف من الأطراف لدوره تجاه الطلاب والأبناء، ومن أمن العقاب أساء الأدب".

وأضافت "منصور"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن واقعة "الشيشة" في المدرسة تؤكد غياب دور المنزل نهائيًا، معلقة: "لازم نخاف على مستقبل البلد؛ لأن الطلاب دول هما مستقبل مصر".

وأكدت أن عقوبات المدارس غير كافية، ويجب البحث عن الأسباب التي جعلت الطلاب يفعلون ذلك، لافتة إلى أن حياة المسئولية داخل المدرسة انتهت، مشيرة إلى أن الوقائع الأخيرة التي حدثت بالمدارس تدق ناقوس الخطر.
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فيديو راقصة طنطا تعليم الشرقية الشرقية

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