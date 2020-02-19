منى الشاذلي تستقبل غادة رجب وزوجها عبد الله حسن بالطبل والزغاريد

حلت الفنانة غادة رجب والشاعر عبد الله حسن ضيوفًا مع الإعلامية منى الشاذلي من خلال برنامجها الشهير معكم والذي يذاع عبر فضائية cbc.



واستقبلت منى الشاذلي العروسين بالطبل والزغاريد وذلك في أول ظهور إعلامي لهما بعد الزواج، وجاء زواجهما بشكل مفاجئ لكل محبيهما وأصدقائهما بعد قصة حب كبيرة.



وتحدث العروسان خلال اللقاء عن كواليس زواجهما، وكيف بدأت قصة حبهما، وعن تعرضها للحسد وسقوطها على عينها، كما شهدت الحلقة فقرات غنائية لهما سويًا ممتعة.



يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يبث من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.







