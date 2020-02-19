بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في مؤتمر باري

شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر الذي دعا إليه مجلس الأساقفة الإيطاليين، تحت عنوان "منطقة المتوسط.. حدود السلام".



وبدأ فعاليات المؤتمر، في مدينة باري الايطالية، في، اليوم، ومن المقرر أن تنتهي 23 فبراير الحالي.



جاء ذلك بمشاركة لفيف من أساقفة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.



من المقرر أيضًا أن ينضم قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان للأساقفة المجتمعين يوم الأحد 23 فبراير، وسيترأس القداس الختامي، وذلك بعد أقل من عامين على زيارته الأخيرة لهذه المدينة الساحلية، حيث حضر اجتماع مسكوني للتأمل والصلاة من أجل السلام، مع قادة كنائس الشرق الأوسط، في يوليو 2018.

