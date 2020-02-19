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أسعار الدولار تقترب من تسجيل أعلى مستوي في 3 سنوات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:52 م
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اسعار الدولار
اسعار الدولار
وكالات
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اقتربت أسعار الدولار من تسجيل أعلى مستوي في 3 سنوات أمام العملات الرئيسية بعد توقع الاحتياطي الفيدرالي 
استمرار معدلات الفائدة كما هى دون تغيير، معرباً عن تفاؤله بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا استمرار بعض حالات عدم اليقين بما في ذلك فيروس كورونا.

وارتفعت تصاريح عمليات البناء في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 13 عاماً، كما صعدت أسعار المنتجين الأمريكيين لأعلى مستوى في 15 شهراً.

وتراجع سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.06 بالمائة ليسجل 1.0799 دولار.

وارتفع سعر الدولار أمام الين بنحو 1.4 بالمائة ليسجل 111.44 ين.

وصعد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 1.2914 دولار.

وزاد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 0.9840 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة عند مستوي 99.691، وسجل مستوي 99.722 في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل 2017.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر الدولار الين الياباني الفرنك السويسري الدولار مقابل اليورو الدولار مقابل الجنيه الاسترليني الدولار مقابل الجنيه الدولار أمام الين الجنيه الاسترليني أسعار الدولار

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