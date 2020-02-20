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٤ رسائل من السيسي في المؤتمر الصحفي مع نظيره البيلاروسي

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:17 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مريم عزيز
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عقد الأربعاء، مؤتمر صحفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره البيلاروسي، ألسكندر لوكاشينكو، بعد انتهاء المباحثات الثنائية التي وقعت بينهم بخصوص العلاقات الدولية، بقصر الاتحادية.

في التقرير التالي ترصد "الفجر" رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر.

- أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون في كافة المجالات والعلاقات مع دولة البيلاروسي، حتى يصلا معا إلى مرحلة الشراكة بين الدولتين.

- دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الببلاروسي للمشاركة بيلاروسيا في المشروعات القومية في مصر بشكل عام، ومشروع المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بشكل خاص.

- أوضح السيسي أن زيارته لبيلاروسيا في ٢٠١٩، وطدت العلاقات الدولية بشكل كبير من خلال، خريطة طريق التطوير للتعاون المشترك، بهدف إنشاء لجنة رفيعة للحوار السياسي، والاقتصادي، والتنفيذي بين الدولتين.

- أكد الرئيس المصري على أن مجلس الأعمال المصرى البيلاروسية الذي من المقرر أن يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحد ثمار التعاون المشترك فيما بينهم.
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الكلمات المفتاحية

مصر وبيلاروسيا مصر بيلاروسي السيسي

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