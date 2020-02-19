"نقابة الموسيقيين": أغاني المهرجانات تدمر تراث 7 آلاف سنة

أكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، أن قرار وقف المهرجانات ليس وليد اللحظة، وأن حفل الاستاد كان بمثابة الشرارة الذي حرك المسألة.



وأوضح "مرتضى"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن المهرجانات ليست فن، وتدمر تراث 7 آلاف سنة، مضيفًا أنها تدمر الموسيقى، وتدمر ثقافة الأجيال المقبلة.



وشدد على أن كلام المهرجانات ضد تقاليد وقيم المجتمع، أن قرار النقابة بمع المهرجانات يقي المجتمع منها، لافتًا إلى أن نواب البرلمان قالوا: "نحن تحت أمر النقابة لتنفيذ قرار منع أغاني المهرجانات".

