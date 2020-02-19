منظمة الصحة العالمية: إجراءات الحكومة المصرية كافية لحماية المجتمع من "كورونا"

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن مصر كانت سريعة وشفافة في الإبلاغ عن الحالة المصابة بفيروس كورونا، وهذا يعتبر من أهم وسائل نجاح تطبيق الإجراءات الصحية على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي قامت بإجراءات مكافحة فيروس كورنا بعد انتشاره.



وتابع "جبور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء الأربعاء، أن الشخص الأجنبي المصاب بكورونا حامل للفيروس، وليس عليه أي أعراض الإصابة، والإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية كانت كافية لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.



ولفت إلى أن التحليلات أثبتت أن المصاب الأجنبي في مصر تحليله سلبي، ولكنه ما زال حاملًا للفيروس، معقبًا: "مصر خالية من فيروس كورونا".

