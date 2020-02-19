Advertisements
Advertisements
Advertisements

منظمة الصحة العالمية: إجراءات الحكومة المصرية كافية لحماية المجتمع من "كورونا"

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:45 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية، إن مصر كانت سريعة وشفافة في الإبلاغ عن الحالة المصابة بفيروس كورونا، وهذا يعتبر من أهم وسائل نجاح تطبيق الإجراءات الصحية على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي قامت بإجراءات مكافحة فيروس كورنا بعد انتشاره.

وتابع "جبور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " dmc"، مساء الأربعاء، أن الشخص الأجنبي المصاب بكورونا حامل للفيروس، وليس عليه أي أعراض الإصابة، والإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية كانت كافية لحماية المجتمع من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن التحليلات أثبتت أن المصاب الأجنبي في مصر تحليله سلبي، ولكنه ما زال حاملًا للفيروس، معقبًا: "مصر خالية من فيروس كورونا". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر فيروس كورونا فيروس كورنا اخبار

أخبار تهمك

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ يوم

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ يوم

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ يوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 فبراير: الاستغناء عن المايسترو.. إصابة نجمي الريال تضع زيدان في مأزق.. الصفقة الكبرى تقترب من الملكي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في السوبر المصري

منذ أقل من ساعة

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ يوم

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ يوم

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تناشد بالابتعاد عن الحيوانات البرية لتجنب الإصابة بكورونا

"الصحة العالمية" تؤكد: مصر مستعدة لمواجهة "كورنا"

عاجل.. تعرف على جنسية أول مصاب بكورونا في مصر

10 معلومات عن مصاب "كورونا".. كيف تعاملت الصحة مع الحالة؟

متحدث "الصحة" يكشف مستجدات حالة أول مصاب بـ"كورونا"

الاثنين.. انتهاء الحجر الصحي للمصريين القادمين من الصين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status