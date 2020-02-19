إلغاء التدابير الاحترازية لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل محمد عبد النبي النعيم مصبح حسين المتهم بالانضمام الي جماعة ارهابية فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.. وقررت إلغاء التدابير الإحترازية.



كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.