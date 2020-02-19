"كادت أن تصاب بانفصال في الشبكية".. الحسد يصيب غادة رجب في شهر العسل

قالت الفنانة غادة رجب إنها تعرضت للحسد خلال فترة شهر العسل، حيث تعرضت لحادث بسيط بعد حفل الزفاف بأيام بسيطة.



وأضافت غادة في لقاءها ببرنامج معكم من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها قد سقطت في دورة المياة وتزحلقت وشعرت بضوء شديد أمام عينها وكادت أن تصاب بإنفصال في الشبكية، ولكن مرت هذه الأزمة بخير.



يذكر أن برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يبث من الأربعاء للجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً.







