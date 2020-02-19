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ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل صيدلية في طنطا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:26 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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تمكنت لجنة من إدارة تفتيش الصيدلة، بمديرية الصحة بالغربية، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وتداولها في الأسواق داخل صيدلية بطنطا.

كان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أصدر توجيهات إلى إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بتنفيذ حملات لضبط الصيدليات المخالفة.

وتمكنت اللجنة المشكلة من الدكتور محمد السباعي، والدكتور هيثم غرابة، مفتشا صيدليات، والدكتور أحمد شاهين، صيدلي بالإدارة العامة للصيدلة، من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في الأسواق المصرية، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

طنطا صحة طنطا ادوية

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