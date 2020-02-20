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تحالف عالمي كلمة السر في الترويج للسياحة بالصعيد

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مريم عزيز
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الصعيد ذاك المكان في نهاية مصر، الذي عانى سنوات عديدة من التهميش من قبل الجميع، دون الإكتراث بالمعالم والأثار التي حوتها هذه المنطقة، بتغيب عن الأذهان صور معالم أسيوط، الأقصر، أسوان، سوهاج، والمنيا، وغيرها من المحافظات التي حافظت لمئات الأعوام.

تحالف "ستار"، وهو تحالف الطيران العالمي، كانت بدايته في ١٩٧٧، بدأ بخمس شركات طيران، حتى أصبح أربع وعشرين دولة، ويقع مقره الأساسي في مدينة فرانكفورت، بألمانيا، وارتفع نجم تحالف ستار خلال الآونة الآخيرة للترويج إلى السياحة في محافظات الصعيد.

وسيرت شركات التحالف العالمي للطيران ستار، عشرين رحلة جوية من وإلى مصر، من خلال مطار القاهرة الدولي، للسياح الذين حرصوا على زيارة مصر بشكل عام، ومدن الصعيد بشكل خاص للاستمتاع بالاجواء الدافئة.

الترويج للسياحة المصرية في الصعيد
دعي تحالف ستار خلال الفترة الماضية على الترويج للسياحة المصرية في مدن الصعيد بشكل عام، والأقصر وأسوان بشكل خاص خلال موسم السياحة الشتوية، كي يعرف الأجانب كل ما يخص المعالم السياحية التاريخية الخاصة بالفراعنة في جنوب مصر.
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الكلمات المفتاحية

تحالف عالمي تحالف ستار الصعيد السياحة

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