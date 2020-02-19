اخلاء سبيل فتاتين بـ "أحداث 20 سبتمبر"

قررت الدائرة الثالثة ارهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة اخلاء سبيل فتاتين في القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دوله عليا المعروفة إعلاميا بـ "أحداث 20 سبتمبر".





والمُفرج عنهم هم كل من، أسماء سلامة، رويدا حسام، ومن الجدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة لم تستأنف على قرار إخلاء السبيل الصادر حتى الآن.

