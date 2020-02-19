'علاج الصحفيين' يخاطب العيادات والمستشفيات بتعديل قيمة كوبوبن الخصم

خاطب أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، المستشفيات والعيادات الطبية المتعاقدة معها، بتعديل قيمة الكوبون لخصم قيمة الكشف، لتصبح 50 جنيه، بدلًا من 15 جنيه، بعد أن تم تعديل لائحة المشروع.





وأكدت النقابة في خطابها أن نسبة الوالدين أصبحت 70% بدلًا من 40%، والزوج غير الصحفي 50% بدلًا من 40%، مؤكدة أنها تقبل التحويلات عن طريق الواتسآب، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مشروع علاج النقابة وبينهم.



