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'علاج الصحفيين' يخاطب العيادات والمستشفيات بتعديل قيمة كوبوبن الخصم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:16 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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خاطب أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، المستشفيات والعيادات الطبية المتعاقدة معها، بتعديل قيمة الكوبون لخصم قيمة الكشف، لتصبح 50 جنيه، بدلًا من 15 جنيه، بعد أن تم تعديل لائحة المشروع.

وأكدت النقابة في خطابها أن نسبة الوالدين أصبحت 70% بدلًا من 40%، والزوج غير الصحفي 50% بدلًا من 40%، مؤكدة أنها تقبل التحويلات عن طريق الواتسآب، وذلك في إطار التعاون المثمر بين مشروع علاج النقابة وبينهم.

وطالبت النقابة بتعميم منشورها على فريق العمل، مقدم الخدمة لديهم؛ لعدم حدوث أي التباس فيما يتعلق بقيمة الكوبون.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مشروع علاج الصحفيين ضياء رشوان الفجر أيمن عبدالمجيد

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