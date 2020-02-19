Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كورونا" يتسبب في تعطيل الدراسة بمدينة قم الإيرانية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشف وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تعطيل جميع المدارس والجامعات في مدينة قم الإيرانية غدًا الخميس؛ لمنع من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم بسبب الفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء "إرنا".

هذا وأعلنت وكالة "مهر" للأنباء، في وقت سابق من مساء اليوم، وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة قم.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أنه تم تشخيص إصابة شقيقتين بفيروس كورونا في ولاية كرمان بعدما أدخلتا إلى المستشفى؛ حيث وضعتا في غرفة مع ايراني عائد من زيارة إلى السعودية.

وقد أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، بإن الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفا و638 شخصاً في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة إيرانيين كورونا قم فيروس كورونا

أخبار تهمك

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

yalla-shoot مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت kora-live

منذ يوم

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

منذ يوم

أسطورة الأهلي ينفرد بالرقم القياسي.. قائمة المدربين المُتوجين بكأس السوبر المصري مع "القطبين"

منذ ساعتين

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول يلاكورة | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الاسطورة

منذ يوم

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

منذ يوم

الأهلي يرفض مُقترح الجبلاية ويوافق على ممر شرفي للزمالك في حالة وحيدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن موقفه من توقيع النقاز لـ"سودوفا" الليتواني

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت "بث مباشر" SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول yalla shoot هدف صلاح الأول

منذ يوم

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

منذ يوم

مفاجأة جديدة.. ريال مدريد يوافق على التخلي عن نجمه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في السوبر.. "مفاجآت بالجملة"

منذ أقل من ساعتين

هدف صلاح live.. مشاهدة مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم 18-2-2020 في دوري أبطال أوروبا بدون تقطيع نهائيا

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد | مشاهدة أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول بدوري أبطال أوربا MATCH SUMMARY

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الكويت تعلن بدأ إعادة عائلات بعثتها الدبلوماسية بالصين بسبب كورونا

عاجل.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 80 شخصا

إيران تؤكد: لم نسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد

تايوان تعلق معظم طلبات التأشيرة من هونج كونج وماكاو

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا بالصين إلى 700 شخص

تايلاند تُبلغ عن سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

يلا شوت beIN sport المفتوحة مشاهدة مباراة توتنهام ضد لايبزيج بث مباشر كورة لايف رابط ماتش توتنهام بدون تقطيع kooora goal الآن

بث مباشر مباراةتوتنهام الآن| مشاهدة مباراة توتنهام اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora بي ان سبورت

10:10 م

مشاهدة مباراة فالنسيا اليوم على بى ان سبورت | مشاهدة مباراة فالنسيا وأتالانتا بث مباشر اليوم الأربعاء 19 / 02 / 2020 في ذهاب دوري أبطال أوروبا رابط beIN sport مجانا

10:01 م

كورة لايف - KOOORA بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر KORA LIVE يوتيوب مباراة مانشستر سيتي اليوم 19-2-2020 live

09:00 م

حقيقة مشادة رمضان صبحي وكهربا في الأهلي قبل السوبر

06:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status