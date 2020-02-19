"كورونا" يتسبب في تعطيل الدراسة بمدينة قم الإيرانية





كشف وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأربعاء، عن تعطيل جميع المدارس والجامعات في مدينة قم الإيرانية غدًا الخميس؛ لمنع من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذلك بعد وفاة مسنين اثنين اليوم بسبب الفيروس، وفقاً لوكالة الأنباء "إرنا".





هذا وأعلنت وكالة "مهر" للأنباء، في وقت سابق من مساء اليوم، وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة قم.





وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، أنه تم تشخيص إصابة شقيقتين بفيروس كورونا في ولاية كرمان بعدما أدخلتا إلى المستشفى؛ حيث وضعتا في غرفة مع ايراني عائد من زيارة إلى السعودية.

وقد أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، بإن الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفا و638 شخصاً في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.



