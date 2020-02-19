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صاحب فكرة ضم هالاند لصفوف سالزبورج يروي لـ "الفجر" قصة انتقاله للدوري النمساوي

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:05 م
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محمد ساحلي
محمد ساحلي
محمد جمال
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يُقدم اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند موسم ممتاز، خاصة بعد إنتقاله خلال فترة الإنتقالات الشتوية السابقة، لفريق بوروسيا دورتموند الألمانى.

وشارك هالاند هذا الموسم مع فريقي سالزبورج النمساوى وفريق بوروسيا دورتموند الألمانى فى 29 مباراة سجل خلالهم صاحب الـ 19 عام، 39 هدف وصنع 8 أهداف.

وحرص " الفجر الرياضي" على الحديث مع المدرب العام لفريق فولفيرسبيرجير النمساوي " محمد ساحلي" تونسي الجنسية، والذى كان أحد مكتشفي النجم النرويجي وقام بترشيحه للإنضمام لفريق سالزبورج منذ 3 أعوام وتحديدًا عام 2017، عندما كان يقود المدرب التونسي منتخب النمسا تحت 17 عام.

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وتحدث محمد ساحلى فى تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي"، قائلاً :" فى عام 2017 كنت أقوم بتدريب منتخب النمسا تحت 17 عام وكنا نواجه منتخب النرويج، والمباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وكان هالاند يلعب فى منتخب النرويج وقدم مباراة ممتازة ".

وأضاف :" وقتها عندما عُدت للنمسا، تقابلت مع المدير الرياضي لفريق سالزبورج كريستوف فروند، وقلت له على هالاند، وانه لاعب مميز ومن الممكن ضمه، وبالفعل تعاقد معه الفريق النمساوي ". 

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وأختتم حديثه، قائلاً :" هالاند لاعب ممتاز، والحمدلله الصحافة هنا تتحدث حول إنى كنت صاحب فكرة ضم هالاند عندما كان شاب للدوري النمساوي، هو لاعب ممتاز ورائع وسيقدم الكثير، وأخر مواجهة له أمام فريقي فولفيرسبيرجير فى الدوري فازوا علينا 5-2 وسجل وقتها ثلاث أهداف".

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